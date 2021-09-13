Итоги опроса: более половины мужчин считают, что женщина обязана восстановить фигуру после родов (ФОТО)

В Рунете прошел опрос о проблемах деторождения, материнства и воспитания детей – его провели «Одноклассники» вместе с исследовательским центром ResearchMe. Опрос показал, что женщины и мужчины в целом открыты к разговору о трудностях материнства, но все же имеют расхождения в некоторых вопросах.

Так, большинство женщин (56%) хотят открыто делиться своими проблемами в социальных сетях. Мужчины же в равной степени поддерживают и откровенность (47%), и анонимность (44%) в этом вопросе.

На вопрос «Как скоро женщина должна прийти в форму после родов?» половина респондентов (50%) ответили, что можно не торопиться с восстановлением фигуры, но сделать это нужно обязательно. При этом мужчины голосовали за этот вариант ответа чаще (57%), чем женщины (45%). Вариант «Мать никому не должна: пусть восстанавливает фигуру, как захочет, или может вообще ничего для этого не делать» стал вторым по популярности и у женщин, и у мужчин – за него проголосовали 34% и 22% соответственно.

Что касается полового воспитания детей, то 82% респондентов считают, что такую информацию ребенок должен получать от родителей, 32% ответили, что этим должны заниматься учителя или психологи в школе. Также пользователи Рунета рассказали, как они относятся к фотографиям детей в ванной или на пляже – большинство считает, что публиковать в соцсетях фото ребенка можно только в закрытой одежде (51%), а если фото сделано на пляже, то обязательно в купальнике.

Респонденты также ответили на вопросы о доверии к детям и контролю их в соцсетях. Как оказалось, 30% регулярно просматривают аккаунты друзей своего ребенка, чтобы всегда быть в курсе, чем он занимается в свободное время в компании сверстников. 56% респондентов полностью доверяют своему ребенку и наблюдают за аккаунтами его друзей просто из интереса.

Пользователи высказались и на актуальную тему оценок в школе. 34% из них готовы давать своим детям деньги за отличные отметки. Однако 54% родителей считают, что дети должны учиться только по своему желанию без материальных поощрений.

Опрос проводился к старту проекта #МеняВолнует – это проект об осознанном родительстве. С 13 по 19 сентября в специальном приложении будут доступны лонгриды и прямые эфиры на актуальные темы, посвященные разным этапам родительства: от рождения ребенка до взаимоотношений с уже взрослыми детьми. «Одноклассники» также выпустили комиксы об осознанном родительстве, которые иллюстрируют лонгриды на актуальные темы от популярных российских изданий.

Москва, Людмила Прокофьева

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