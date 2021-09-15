В сети появилась интерактивная карта заповедников России

Соцсеть «Одноклассники» и агентство «Лес» создали интерактивную карту десяти особо охраняемых природных территорий России.

С помощью этой карты можно узнать, куда съездить на выходные или отправиться в путешествие. На интерактивной карте размещены карточки десяти заповедников, национальных и природных парков с подробной информацией. Например, «Куршская коса» – самая длинная песчаная пересыпь в мире, Дагестанский – уникальная охраняемая территория, природный парк «Вулканы Камчатки» – четыре завораживающих вулкана полуострова. На карте также можно найти Алтайский, Воронежский, Байкальский и Оренбургский заповедники, национальные парки «Таганай», «Кенозерский» и «Земля леопарда». Здесь же есть информация о ближайших к локациям базах отдыха с указанием цен, графика работы, наличия Wi-Fi.

К старту этого проекта «Одноклассники» в тестовом режиме запустили 3D-обложки для личных профилей: пользователи соцсети смогут установить себе обложки с изображениями заповедников, национальных и природных парков уже в новом объемном формате. Новый формат обложки профиля можно установить из специальной галереи обложек. 3D-обложки уже доступны в приложении ОК на Android, а вскоре появятся и на iOS. Кроме того, в социальной сети также появился специальный стикерпак с редкими растениями – в виде стикеров можно увидеть, например, рябчик камчатский из природного парка «Вулканы Камчатки», фиалку из Куршской косы, ятрышник обезьяний из Дагестанского заповедника и многие другие необычные растения.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 15.09.21

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