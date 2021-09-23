«Одноклассники» запустили сервис распознавания аудиосообщений

В «Одноклассниках» появилась функция распознавания аудиосообщений – с помощью этой опции можно автоматически конвертировать голосовое сообщение в текст.

Понять, что отправил собеседник, можно будет без прослушивания. Это бывает полезно во многих ситуациях: в общественном транспорте, на совещании с коллегами или во время просмотра фильма. Технология распознает как полученные, так и отправленные голосовые сообщения на русском языке длительностью до 60 минут. Распознанный текст индексируется поиском по сообщениям, а при ответе на распознанное голосовое сообщение в чате будет отображаться текст исходного сообщения, а не аудио, что поможет ориентироваться в переписке с собеседником. Для распознанных сообщений в списке чатов также отображается текст, а не значок аудиосообщения. Конвертация полностью автоматизирована, пользователь сразу получает расшифровку без дополнительных действий.

Как сообщили в пресс-службе «Одноклассников», сервис работает на базе искусственного интеллекта и реализован на основе технологии, разработанной «ВКонтакте». Запуск стал очередным важным шагом в интеграции «Одноклассников» и экосистемы VK.

Распознавание аудиосообщений автоматически включено у всех пользователей последних версий мобильных приложений «Одноклассников» на Android и iOS, а также в десктопной версии соцсети. Отключить новую функцию можно в настройках профиля, в разделе «Сообщения».

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 23.09.21

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