Школьников склонных к экстремизму будут выявлять по сочинениям

Путем анализа письменных работ будут выявлять учащихся со склонностями к социально опасному и деструктивному поведению. На создание программного обеспечения для такого анализа в бюджете нацпроекта «Образование» предусмотрено 1,7 млрд. руб., – пишут Ведомости.

Расходы на создание ПО включены в федеральный проект «Социальная активность». В 2022-2023 гг. на разработку технологии анализа письменных работ учащихся планируется направлять по 551,1 млн. руб. ежегодно. Проект бюджета утвержден правительством 21 сентября, его внесение в Госдуму планируется до 1 октября.

Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке в Госдуме VII созыва Олег Смолин считает, что толчком для создания проекта по разработке подобного ПО послужили участившиеся случаи насилия в учебных заведениях.

В свою очередь президент компании «Крибрум» Игорь Ашманов пояснил, что выявить изменения в поведении человека можно только при анализе больших данных, например сочинений за несколько лет.

«Велика вероятность, что созданная за средства бюджета программа будет выдавать случайный результат, который предстоит интерпретировать учителю или школьному психологу. Технические средства для определения уровня стресса и наличия склонностей действительно существуют, однако они применяются для анализа больших групп людей, а не конкретного человека», – говорит Игорь Ашманов.

Юрист BMS Law Firm Дмитрий Лесняк добавляет, что у подобного отбора могут быть непредсказуемые последствия.

«Например, учитель начнет косо смотреть на ребенка, расскажет об этом окружающим его детям. Родители могут начать присматривать за ребенком, а могут начать отдаляться. Кроме этого школьника могут перевести в специальную группу или поставить на учет в психдиспансер», – высказывает свое мнение Дмитрий Лесняк.

Кроме того, по мнению члена Ассоциации юристов России Дмитрия Уварова, в случае если разработка ПО будет завершена успешно, потребуются изменения в действующее законодательство и только после этого программный продукт можно будет использовать.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 25.09.21

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