«Одноклассники» научились распознавать музыку по звучанию

В «Одноклассниках» появилась функция распознавания музыки на базе технологии ShazamKit, встроенной в свежую операционную систему iOS 15. С ее помощью пользователи соцсети могут сразу определить, что за песня играет в данный момент. Неважно, где звучит музыкальный трек – в транспорте, на улице или по радио.

«Определить название и автора звучащего поблизости трека можно внутри приложения ОК, после чего сразу послушать его в музыкальном сервисе соцсети. Для этого нужно кликнуть на иконку распознавания песен в разделе «Музыка». Спустя несколько секунд приложение найдет трек в музыкальной базе ОК, пользователь будет перенаправлен на список звучащих песен и сможет прослушать их полностью, либо добавить к себе в плейлист. Для быстрого поиска музыки можно использовать длинное нажатие на иконку приложения ОК: в меню быстрых действий доступна опция «Распознать музыку». Технология использует микрофон смартфона для записи фрагмента и ищет распознанный трек в музыкальной базе ОК. При успешном сопоставлении пользователь увидит информацию о треке в результатах поиска раздела «Музыка». Сервис также умеет определять версию песни: оригинальную, лайв-запись или один из ремейков», – рассказали в пресс-службе «Одноклассников».

ОК стали первой социальной сетью, которая научилась «шазамить». Запуск технологии стал очередным этапом развития музыкального сервиса «Одноклассников». Ранее соцсеть снизила цену на музыкальную подписку и запустила функцию скачивания треков для прослушивания без интернета.

Москва, Ангелина Сергеева

Москва. Другие новости 27.09.21

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