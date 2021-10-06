В «Одноклассниках» школьным учителям расскажут, как не сойти с ума

В «Одноклассниках» с 6 по 9 октября пройдут прямые эфиры о важности ментального здоровья учителей и марафон «Мой любимый учитель!». Команда социальной сети совместно с министерством просвещения РФ, сервисом по подбору психологов Alter и Московским государственным психолого-педагогическим университетом подготовила серию семинаров о психологическом здоровье для учителей. Трансляции пройдут в официальном сообществе российских учителей «Мы учителя!».

Так, сегодня, 6 октября в 19:00 психотерапевт, специалист сервиса Alter Светлана Махова выступит на тему «Гореть любимым делом, не выгорая: как учителю всегда оставаться в ресурсе».

В субботу, 9 октября, в 19:00 кандидат психологических наук, доцент факультета «Психология образования» МГППУ Анна Лобанова расскажет о «Значении психологической компетентности для профилактики возникновения негативных эмоциональных состояний обучающихся». Во время онлайн-эфиров пользователи ОК узнают об особенностях работы педагогов и смогут задать свои вопросы экспертам.

Кроме того, в «Одноклассниках» проходят трансляции основных этапов Всероссийского конкурса «Учитель года 2021», за ходом которого пользователи могут следить в группе « Мы учителя! » и в официальной группе Министерства просвещения РФ.

На протяжении Недели учителя, которая проходит с 4 по 10 октября, в ОК также можно будет наблюдать за открытием еще двух Всероссийских профессиональных конкурсов: «Воспитатель года России – 2021» и «Директор года России – 2021», за открытием мультимедийной выставки «Роль учителя в истории России», а также за награждением победителей профессиональных конкурсов и праздничным концертом.

Также в социальной сети «Одноклассники» Министерство просвещения России запустило тематический стикерпак, приуроченный ко Всемирному дню учителя.

Еще с 5 по 10 октября в ОК пройдет марафон «Любимый учитель!» . Все желающие смогут поделиться своими историями о школьных временах, рассказать о преподавателе, с которым связаны самые теплые воспоминания. Чтобы стать участником, нужно загрузить фотографию своего школьного наставника в ленту публикаций и поставить хэштег #любимыйучитель. Также в разделе «Идеи дня» в десктопной версии ОК пользователи смогут рассказать с помощью специального конструктора публикаций, что значит для них учитель.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.10.21

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