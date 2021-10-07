В столице Приамурья появился баннер с именами умерших от Covid-19

Баннер с именами амурчан, умерших от коронавируса, появился в Благовещенске. Городские власти заявили, что непричастны к необычной агитации за прививки от Covid-19, передает ГТРК «Амур».
Баннер появился на участке улицы Театральной между улицами Красноармейской и Октябрьской. На темном фоне белыми буквами написаны имена и профессии умерших пациентов с Covid-19. Крупными буквами написан вопрос: «Их больше нет. Тебе точно не нужна прививка?».
Мэрия столицы Приамурья сообщила, что автор и распространитель социальной рекламы – частное лицо.
Год назад в Благовещенске уже был случай с необычной социальной рекламой в поддержку масочного режима. Тогда два баннера в самых людных местах города содержали надписи: «Не нравится надевать маску? Твои близким понравится кутья».
Благовещенск, Наталья Рязанова
Благовещенск. Другие новости 07.10.21
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