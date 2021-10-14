«Одноклассники» обновили мобильные приложения

«Одноклассники» обновили интерфейс мобильных приложений на iOS и Android. Новшеств несколько. Как рассказали в пресс-службе соцсети, на главной странице появилась единая кнопка создания контента. Через нее можно получить доступ ко всем форматам: загрузить фото или видео, снять момент или написать пост. Стартовая страница стала лаконичнее, лента новостей и сервис «Моменты» теперь занимают почти весь экран. Обложка профиля пользователя теперь отображается только на его странице, а форма загрузки контента и создания публикаций переместилась в единый раздел «Поделиться с друзьями», который доступен по кнопке «плюс» в верхней части экрана.

Изменения коснулись и меню приложений: оно стало компактнее, а пользователи получили быстрый доступ к наиболее популярным сервисам соцсети. Под меню располагаются специальные виджеты, с помощью которых можно перемещаться между недавно посещенными страницами, интересными группами или потенциальными друзьями. В приложении на Android через виджеты также доступны дополнительные сервисы в формате мини-приложений на базе платформы VK Mini Apps.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 14.10.21

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