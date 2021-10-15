В Тель-Авиве состоялся «парад шлюх»

По улицам Тель-Авива тысячи женщин и мужчин приняли участие в «параде шлюх», протестуя против сексуального насилия, – сообщает израильское издание IsraelInfo.

«В этом году в демонстрации приняли участие много девочек-подростков со всей страны, по их словам сексуальным домогательствам подвергается в Израиле едва ли не «каждая первая», и этому явлению необходимо положить конец», – сообщает IsraelInfo.

«Парады шлюх» начали проводиться в Тель-Авиве девять лет назад. Женщины выходили на улицы в самой откровенной одежде, протестуя против распространенного в обществе патриархального убеждения, что сексуальное насилие провоцируется самими жертвами, их «нескромным» обликом и поведением. Основной смысл демонстраций заключался в том, что женщина может выглядеть, как хочет, – ее облик не может являться «приглашением» к сексуальным домогательствам и изнасилованию.

Толчком к проведению «парадов шлюх» во всем мире, стало высказывание канадского офицера полиции, который в 2011 году во время лекции в Университете Торонто заявил: «Чтобы не подвергаться сексуальному насилию, женщины должны прекратить одеваться, как шлюхи».

Тель-Авив, Иван Бабурин

Тель-Авив. Другие новости 15.10.21

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