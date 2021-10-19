Четырехлетний мальчик позвонил в полицию, чтобы похвастаться своими крутыми игрушками

На линии экстренной помощи по всему миру поступает много нежелательных звонков. Большинство из них затрудняют работу диспетчеров, но некоторые вызывают улыбку. В эту категорию, в частности, попал телефонный звонок от четырехлетнего мальчика, который позвонил в службу экстренной помощи полиции Новой Зеландии.

Запись звонка с Южного острова Новой Зеландии была опубликована полицией Новой Зеландии в официальном аккаунте в Facebook.

«Хотя мы не поощряем детей звонить по номеру 111 (линия экстренной помощи в Новой Зеландии) и хвастаться своими игрушками, это было слишком мило, чтобы не рассказать об этом», – заявила полиция.

На записи слышно диспетчера, который с удивлением слышит в телефоне детский голос. Затем в ее голосе появляется облегчение, когда маленький мальчик говорит ей, что хотел бы показать свои игрушки полиции.

Диспетчер спрашивает адрес, но взрослый мужчина берет трубку на другом конце провода и объясняет, что все случившееся – ошибка.

Однако по окончании разговора диспетчерский центр отправляет на место происшествия полицейского. Чтобы действительно убедиться, что все в порядке, а также чтоб исполнить желание мальчика.

Когда прибывший по адресу полицейский удостоверился, что у мальчика действительно «крутые» игрушки, он также проинструктировал его, что линию экстренной помощи следует использовать для совершенно иных целей. Кроме того, полицейский показал счастливчику полицейскую машину и включил для него проблесковые маячки.

Москва, Елена Васильева

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