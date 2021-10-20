Только половина запасов к зиме доставлена на Чукотку

Более семи тысяч тонн продовольствия доставлено на Чукотку при запланированных объемах в 14,7 тыс. тонн. Отправки из Владивостока в северный регион ждут около 200 контейнеров, сообщили в правительстве Чукотского АО.

На снабжение региона повлиял глобальный кризис логистики: грузы перенаправляют из Китая, с Суэцкого канала на Транссиб. Поэтому в портах Владивостока скопились контейнеры, предназначенные для Сахалина, Чукотки, Камчатки, Магаданской области. Ожидается, что до конца навигации в регион состоится еще шесть судозаходов которые завершат северный завоз.

«Навигация очень сложная, а в июле-сентябре было в три раза меньше судозаходов, чем обычно. Работаем с транспортными компаниями и внимательно следим за погодой. Если понадобятся ледоколы – будем привлекать», – рассказал губернатор Чукотки Роман Копин.

Приоритет отдают продуктам, но и промышленные грузы тоже важны. В регионе реализуются несколько инвестпроектов, для которых нужны техника и материалы. В региональном департаменте сельского хозяйства и продовольствия заверили, что оставшийся продовольственный груз уже распределен по судам. Его доставят до конца навигации в порты региона.

Анадырь, Наталья Рязанова

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