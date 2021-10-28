Магаданские власти готовят запрет на продажу водки после 20 часов

Власти Магаданской области подготовили законопроект о запрете на продажу крепкого алкоголя после 20 часов. Запрет предложено расширить и на продажу спиртного в праздничные дни, сообщает пресс-служба мэрии Магадана.

В столице региона власти обсудили проект с предпринимателями. Бизнес поддержал инициативу запретить торговлю алкоголем в праздничные дни. Но с ограничениями на продажу спиртного по времени не согласились.

По мнению бизнесменов, запрет на продажу напитков крепостью выше 16,5% после 20 часов, а крепостью ниже 16,5% после 22 часов негативно скажется на экономике региона. Так, может пострадать число рабочих мест, и оживиться – рынок суррогатного алкоголя.

Напомним, на федеральном уровне действует запрет на торговлю спиртными напитками с 23 до 8 часов. В ряде субъектов региональные власти ужесточили правила продажи алкоголя.

Магадан, Наталья Рязанова

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