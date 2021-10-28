Отправивший непривитых от ковида «помирать дома» главврач извинился за свои слова

Главный врач иркутской городской Ивано-Матренинской детской больницы Владимир Новожилов принес извинения за свой совет непривитым и заболевшим ковидом россиянам «помирать дома».

«Приношу свои извинения, если кого-то я задел своим выступлением… Для каждого из медиков нет никакой разницы, привит человек или не привит», – сказал главврач (цитата по ТАСС), отметив, что медпомощь будет оказываться «всегда, везде и всем». Это заявление прозвучало в ходе прямого эфира с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

Новожилов добавил, что на базе детской больницы развернуто шесть ковидных отделений, в том числе для новорожденных детей. «И эмоциональность моей реплики связана именно с судьбой этих детей, их здоровьем», – объяснил он.

По словам врача, в регионе наблюдается высокая заболеваемость коронавирусом среди детей, они стали болеть тяжелее. В этой ситуации каждый должен понимать свою ответственность за здоровье других людей и сделать прививку, подчеркнул он.

Скандальное заявление главврача детской больницы прозвучало во время прямого эфира в соцсетях правительства Иркутской области 25 октября. Новожилов заявил, что непривитые пациенты занимают места в больницах в условиях перегрузки системы здравоохранения. При этом вакцинированные граждане, по его словам, не могут получить плановую медпомощь, поскольку большинство больниц перепрофилировано для лечения пациентов с ковидом.

«Если вы не привились и заболели, тогда не звоните на скорую, помирайте дома», – предложил медик невакцинированным людям.

Региональный минздрав объяснил слова главврача переживанием за здоровье детей и эмоциональностью.

Иркутск, Наталья Петрова

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