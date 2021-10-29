В «Одноклассниках» появились герои «Союзмультфильма»

К Международному дню анимации в «Одноклассниках» появился специальный конструктор публикаций с героями популярных героев «Созюмультфильма» – как из классических мультфильмов, так и новых. Пользователи могут поделиться постами с изображениями Чебурашки, Ежика в тумане, Волка из «Ну, погоди!», попугая Кеши, кота Мяуча, теленка Зо из «Оранжевой коровы».

Все эти герои появились в разделе «Идеи дня». С помощью специальной опции пользователи смогут рассказать друзьям, почему именно этот мультгерой понравился ему больше всего, с какими чертами характера он ассоциируется и какое впечатление производит. А на видеовитрине соцсети можно найти и посмотреть знакомые всем анимационные фильмы: «Новые приключения попугая Кеши», «Простоквашино», «Первая охота», «Доктор Айболит» и другие.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 29.10.21

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