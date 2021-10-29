Нерабочие дни: чем заняться в соцсети

С понедельника в России начинаются нерабочие дни. Правительство предполагает, что они должны сдержать распространение коронавируса, то есть люди не будут толпиться в развлекательных заведениях. Для тех, кто будет отдыхать, «Одноклассники» запустили раздел «Лучше дома». В нем будут доступны подборки фильмов, сериалов и мультфильмов. Для любителей игр появится раздел «Играем дома всей семьей».

Не выходя из дома можно будет посетить «Ночь искусств» – акция пройдет совместно с проектом «Культура.рф». Государственный исторический музей познакомит зрителей с историей старинных расписных сундуков, музей музыки подготовил онлайн-экскурсию по своей сокровищнице.

Как рассказали в пресс-службе соцсети, в начале ноября можно будет не только развлечься. Будет работать сервис «VK Работа», соискатели могут быстро опубликовать резюме и найти подходящее предложение в категории «Удаленная работа» или «Работа на карантине». С помощью фильтров можно выбрать дополнительные параметры поиска: тип зарплаты, возможность устроится без опыта работы или на неполный день. 17 ноября в 14:00 в прямом эфире «Одноклассников» выступит Андрей Облов, начальник отдела цифровизации массового подбора сервиса «VK Работа». Он расскажет про тренды рынка, популярные и востребованные вакансии, в том числе с возможностью удаленной работы.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 29.10.21

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