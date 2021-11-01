За парковку на газонах автомобилистов ждет штраф до 3 тысяч рублей

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова рассказала, что в проекте нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) за парковку на газоне или тротуаре, а также за мойку автомобиля в неположенном месте предусмотрен штраф от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, – сообщает ТАСС.

«Полный текст проекта нового КоАП направлен в правительство РФ, ждем его заключения», – заявила сенатор.

Рукавишникова сообщила также, что «отдельные эгоистичные привычки российских автомобилистов проект нового КоАП предлагает сделать наказуемыми. Речь идет, в частности, о парковке на газонах, тротуарах, детских или спортивных площадках, а также о мытье машин в неустановленных для этого местах, на территориях общего пользования».

Согласно проекту нового КоАП, «нарушение установленных требований в области благоустройства территории, совершенное с использованием транспортных средств, в том числе оставление (размещение), мойка транспортных средств в нарушение указанных требований», повлечет предупреждение или штраф в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей».

Также Рукавишникова пояснила, что законопроект вводит саму возможность наложения подобных штрафов, а их администрирование ляжет на плечи муниципалитетов.

«КоАП установит составы и размеры санкций за подобные деяния в том случае, если они прописаны в правилах благоустройства конкретного муниципального образования. Применять штрафные санкции по данным составам также будут уполномоченные сотрудники муниципалитетов, а не работники ГИБДД. В одних поселениях правила благоустройства уже содержат такие правонарушения, с принятием нового КоАП появится реальный механизм наведения порядка, другим необходимо будет корректировать правила», – сказала она.

Санкции, предусмотренные кодексом, смогут применяться, если муниципалитет прописал в правилах, что мыть машины во дворах и парках, на берегах водоемов нельзя, так как грязная вода стекает в водоем или на общественное пространство.

«Что касается борьбы с парковкой на газонах, то в этом вопросе муниципалитетам предстоит четко прописать в своих правилах благоустройства, что именно в данном муниципальном образовании считается газоном. В крупных городах, наверное, это будет любой островок растительности вне зависимости от того, возделывается он или нет. А в сельской местности, возможно, к газонам отнесут только огороженные бордюрами территории, растительность на которых посажена человеком», – рассказала г-жа Рукавишникова.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 01.11.21

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