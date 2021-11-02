«Одноклассники» разрешили приватно отправлять исчезающие фото

«Одноклассники» обновили сервис «Моменты»: теперь пользователям доступны настройки приватности при публикации исчезающих фото и видео, возможность отвечать на моменты с помощью личных сообщений и публикация нескольких фотографий сразу в виде музыкального слайд-шоу. По умолчанию просмотр моментов доступен всем друзьям и подписчикам пользователя. В ближайшее время соцсеть запустит возможность опубликовать моменты, которые будут видны всем пользователям соцсети. А для пользователей Android-приложения доступна функция слайд-шоу: сервис автоматически создает видео с фоновой музыкой из нескольких фотографий.

Как сообщили в пресс-службе «Одноклассников», обновления выпущены к годовщине сервиса, ежемесячная активная аудитория которого достигла 26 миллионов пользователей. «Сервис «Моменты» отметил свою первую годовщину. За этот год пользователи ОК стали активно вовлекаться в конкурсную механику сервиса и наблюдать за моментами друзей и селебрити. По итогам внутреннего опроса пользователей из тех, кто смотрит моменты, 67% постоянно просматривают публикации друзей, и еще 33% с интересом наблюдают за моментами других пользователей. При этом 53% пользователей, которые размещают моменты, нравится получать реакции и просмотры от друзей и близких», – прокомментировал директор по проектам «Одноклассников» Владимир Кочетков. Чаще всего моменты публикуют пользователи из Москвы, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска и Санкт-Петербурга.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 02.11.21

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