Общественная палата России подвергла критике запрет подросткам посещать ТЦ

Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло выразил опасение изданию «Взгляд», что в случае запрета на посещения ТЦ «подростки из теплых и безопасных торговых центров переместятся в более опасные места – подъезды и подворотни». По мнению эксперта местные власти вместе с запретом должны предложить несовершеннолетним какую-то альтернативу.

При этом Павел Пожигайло считает, что решение запретить посещать торговые центры для подростков правильное. Однако детям должны дать альтернативу времяпровождения, поскольку в таком случае они начнут «слоняться, где попало», – заявил Поджигайло журналистам.

Член общественной палаты считает, что «власти должны позаботиться и открыть какие-то площадки открытые, например, для игры в футбол или воркаута. Кроме того, можно было бы сделать бесплатным в этот период посещение музеев, усадьб, чтобы дети поехали куда-нибудь просвещаться, а не слонялись где попало. Нужно предлагать альтернативы, а пока мы видим только запрет»

Отметим, что в Свердловской, Псковской областях, Алтайском крае, Рязани, на Камчатке и в других российских регионах несовершеннолетним запретили посещать торговые центры без родителей. Объясняется, что такое решение было принято в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Ранее власти Свердловской области предупредили, что если торговые центры и общепит продолжат нарушать режим QR-кодов, то в регионе будет объявлен локдаун, во время которого заведениям вообще будет запрещено работать.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 02.11.21

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