В Дагестане обнаружили два древних клада с монетами

В дагестанском Дербенте археологи обнаружили два клада с монетами. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«В ходе проведения раскопок археологического комплекса XI-XII веков на центральной площади города Дербента были найдены медные монеты. Сам комплекс был обнаружен в процессе проведения комплексного благоустройства городской площади», – говорится в сообщении.

Большое количество монет нашли в одном из помещений. При этом несколько из них были разбросаны по полу, а часть спрятана в укромном месте. «В Дербенте это довольно уникальный случай, чтобы в жилище было оставлено такое количество монет», – прокомментировал научный сотрудник ООО «Научно-производственный центр туризма и краеведения» Кыдырали Шаушев.

Монеты будут переданы в Дербентский историко-архитектурный и археологическмй музей-заповедник.

Дербент, Зоя Осколкова

Дербент. Другие новости 09.11.21

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