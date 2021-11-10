Опрос: Facebook делает общество хуже

Подавляющее большинство американцев уверены, что Facebook оказывает негативное влияние на общество, – следует из результатов опроса CNN.

CNN опубликовала результаты опроса, согласно которым порядка 76% респондентов заявили, что Facebook делает общество хуже. Лишь 13% полагают, что соцсеть не оказывает никакого влияния.

Также по мнению американцев, Facebook виноват в том, что ухудшает жизнь общества. Около 55% опрошенных считают, что в этом больше виноваты пользователи соцсети. По мнению 45% респондентов, это связано с алгоритмами работы Facebook.

Около 61% респондентов до 35 лет сообщили, что знают людей, поверивших ложной информации в соцсети, среди людей старше 65 лет таких респондентов всего 35%.

45% опрошенных заявили, что знают в своем окружении людей, которые поверили в теории заговора из-за контента Facebook. При этом таких опрошенных больше среди молодых американцев.

Онлайн-опрос по заказу CNN проводила компания SSRS с 1 по 4 ноября. В нем приняли участие 1 004 жителя США.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 10.11.21

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