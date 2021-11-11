«Одноклассники» представили обновленную ленту новостей

Соцсеть «Одноклассники» на онлайн-конференции представила масштабное обновление. Изменения затронут многие крупные сервисы соцсети, в том числе – ленту новостей. Теперь пользователи после просмотра всех свежих публикаций друзей и групп будут получать в ней рекомендованные публикации. Создатели контента благодаря этому смогут привлечь новую аудиторию, сохранив связь со своими подписчиками.

В основе работы гибридной ленты – обновленная рекомендательная система на базе технологий машинного обучения и модели коллаборативной фильтрации. Нейросети анализируют предпочтения похожих друг на друга пользователей и составляют круг их интересов по публичным действиям внутри соцсети. С помощью технологий компьютерного зрения и текстового анализа для каждого пользователя подбираются наиболее релевантные публикации.

«В год 15-летия ОК мы затеяли масштабную перестройку многих сервисов соцсети и начали с главного – того, что люди видят в своей ленте новостей. Лента – самый популярный сервис ОК, которым пользуется более 80% нашей аудитории. Сегодня мы запускаем новую «гибридную» модель ленты: теперь контент, на который вы подписаны, будет соседствовать с рекомендуемым. Мы в целом пересмотрели подход к контенту в соцсети: в наших планах – увеличивать долю публикаций из групп в ленте, запускать дополнительные возможности для авторов и форматы отображения контента. Новые инструменты для бизнеса и социальной коммерции помогут найти в обновленной ленте новостей активную аудиторию клиентов. И всё это можно будет легко делать благодаря новому интерфейсу наших приложений, меню которого будет динамически меняться в зависимости от интересов пользователя», – прокомментировал руководитель соцсети Антон Федчин.

Еще одна новинка – лента вертикального контента, где будут показываться рекомендуемые публикации: короткие видео, фотографии и GIF-анимация. Для этого соцсеть запустили новый алгоритм рекомендаций видео, который анализирует время смотрения и использует его как сигнал для дальнейших рекомендаций пользователю подобного контента. Лента дополнит уже существующие форматы отображения информации и появится в приложениях на iOS и Android уже в конце 2021 года.

Также появится новый алгоритм поддержки новых и интересных авторов – технологию отбора качественного контента запустят до конца года. На первом этапе алгоритм будет работать с новыми авторами на платформе, в дальнейшем система будет продвигать всех интересных создателей контента в соцсети.

Еще одно обновление ждет сервис «Моменты», ежемесячная аудитория которого достигла 28 миллионов пользователей. В начале 2022 года публикации моментов станут доступны не только личным профилям в «Одноклассниках», но и всем группам в соцсети. Официальные группы смогут добавлять к моментам любые ссылки вне зависимости от количества подписчиков. Кроме этого, до конца 2021 года соцсеть перезапустят сервис тематических конкурсов в «Моментах»: их можно будет брендировать, добавлять описание и правила, ссылку на группу.

Изменения будут и в меню для мобильных приложений. Оно станет динамичным, благодаря алгоритмам машинного обучения основные вкладки меню на iOS и Android будут автоматически подстраиваться под индивидуальные предпочтения. Нейросеть будет определять активность пользователя в сервисах соцсети и показывать в меню те разделы, с которыми он чаще всего взаимодействует. Например, любители музыки и онлайн-шопинга получат быстрый доступ к разделам «Музыка» и «Товары», а все, кто часто поздравляют друзей – увидят в меню раздел «Подарки».

И, наконец, изменится возможность оплаты товаров. До конца 2021 года пользователи смогут оплачивать товары групп и бизнес-профилей прямо внутри соцсети – с помощью встроенной системы безопасных платежей. Кроме того, «Одноклассники» представили полноценный сервис продажи товаров через видеотрансляции. Теперь он доступен на всех платформах и позволяет показывать карточки с товарами прямо внутри видеоплеера как по отдельности, так и списком в формате карусели. Зрители трансляций смогут сразу перейти на интересующий их товар и оформить покупку. Сервис работает на базе единой платформы «VK Видео».

Москва, Людмила Прокофьева

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