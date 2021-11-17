В Европе запретили учителям ругать учеников за хулиганство

ЕСПЧ принял решение, согласно которому оскорбление школьными учителями учеников является недопустимым даже в случае их опоздания в школу или иных дисциплинарных проступков, – пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Страсбургского суда, опубликованное Верховным судом РФ.

«Суд пришел к выводу, что любые акты насилия или жестокого обращения со стороны учителей и других должностных лиц в учебных заведениях невозможно совместить с правом детей на образование и уважение их частной жизни», – говорится в сообщении ЕСПЧ.

В документе, опубликованном ЕСПЧ, рассказывается, что учащийся государственной средней школы Хорватии в сентябре 2011 года трижды подвергался словесным оскорблениям со стороны учителя математики. В первый раз ученика и его одноклассников оскорбили за опоздание в школу, во второй – за сообщение об оскорблениях директору школы, в третий раз – еще через несколько дней. Ученику была оказана психологическая помощь, при этом психолог установил, что ребенок страдает от острого тревожного расстройства. Тем не менее, хорватская прокуратура отказалась привлекать учителя, допустившего оскорбления, к уголовной ответственности. Национальные суды признали данное решение законным, после чего отец ученика обратился в ЕСПЧ.

Судьи Страсбургского суда усмотрели в поведении учителя, который допустил оскорбления, нарушение статьи 8 Европейской конвенции, гарантирующей право частной жизни.

Страсбург, Иван Бабурин

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