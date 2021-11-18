Россияне в погоне за «длинным рублем» мечтают переехать в Сочи или Владивосток

«Одноклассники», сервис «VK Работа» и исследовательский центр ResearchMe провели онлайн-опрос о том, куда трудоспособные россияне хотели бы переехать в поисках работы и какие варианты они ищут. В исследовании приняли участие 1 390 пользователей Рунета в возрасте от 18 до 35 лет: работники сфер торговли, транспорта и связи, промышленности, госслужбы, информационных услуг, строительства, ЖКХ, сферы развлечений и масс-медиа и других.

Как оказалось, 56% пользователей Рунета не думают о переезде на данный момент, чуть более четверти (26%) хотят переехать в другой город, и 18% пока затрудняются с ответом. При этом, если бы у респондентов была возможность работать удаленно через интернет, то 63% из них предпочли бы остаться в своем городе, и лишь 21% – все равно бы уехали. Конечно, в число самых желаемых городов попали обе столицы.

Кроме Москвы и Санкт-Петербурга люди хотят уехать в Сочи, Краснодар и Владивосток. Пользователей привлекает в этих городах уровень жизни (35%), зарплата (32%), климат (30%), наличие рабочих мест (27%) и возможность быстрее построить карьеру (17%).

В этих городах самую высокую зарплату среди рабочих профессий предлагают бульдозеристу, плиточнику и специалисту по работе с торговыми площадками.

К слову, почти четверть опрошенных – 24 % – заявили, что будут искать работу в новом городе через соцсети, более половины (51%) – что ориентируются на специализированные сайты по поиску работы, и более трети опрошенных (37%) сказали, что также подключат к поиску друзей и знакомых. При этом 12% респондентов пока не задумывались об этом вопросе.

В «Одноклассниках» напомнили, что работу можно искать прямо в этой соцсети с помощью сервиса «VK Работа» в разделе «Работа» в основном меню. Соискатели могут выбрать любую из десятков сфер деятельности по разным типам занятости: удаленную работу, работу на карантине, вакансии вахтовым методом или работу в другом городе с дальнейшим переездом.

Москва, Людмила Прокофьева

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