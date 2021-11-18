В Бурятии запретили продавать детям зажигалки и газовые баллончики

В Бурятии ввели запрет на продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. За принятие соответствующего закона проголосовали депутаты Народного Хурала.

По данным правоохранительных органов и министерства образования республики, с начала года в регионе от отравления газом скончались четыре школьника. Во всех случаях баллончики приобретались несовершеннолетними в крупных торговых центрах.

Теперь же подростки не смогут купить баллончики для заправки зажигалок, сами зажигалки, а также баллоны для работы портативных туристских газовых плит.

Тем продавцам, которые все-таки продадут газ несовершеннолетним, грозит крупный штраф. Так для граждан штраф составит от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц – от 30 тыс. до 40 тыс. рублей.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

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