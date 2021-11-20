Теперь официально: деньги, полученные в результате коррупционных преступлений, будут зачисляться в бюджет ПФР

Деньги, полученные в результате коррупционных преступлений, будут зачисляться бюджет Пенсионного фонда России (ПФР). Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в бюджет ПФР будут зачисляться не только деньги, полученные в результате коррупционных правонарушений, но и средства от реализации конфискованного имущества.

Отметим, что только за первые 7 месяцев текущего года в стране выявили 24,5 тысячи коррупционных преступлений. Это на 16,5% больше, чем за аналогичный прошлогодний период, и максимум за последние 8 лет. Каждое второе преступление – взятка. Ущерб от коррупции, по данным Генпрокуратуры, составил 39,4 млрд рублей – это на 22% больше, чем в прошлом году.

Москва, Игорь Юров

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