Умер актер Валерий Гаркалин

В Москве скончался народный артист Российской Федерации, актер Валерий Гаркалин.

«Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер», – цитирует ТАСС ректора ГИТИСа Григория Заславского.

Как уже сообщал «Новый День», актера доставили в больницу в Коммунарке 2 октября: у него развился ковид на фоне хронических проблем с сердцем. За несколько дней степень поражения его легких увеличилась с 25% до 75%. 6 октября его перевели в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. Позднее его пришлось подключить к аппарату ЭКМО.

Через некоторое время артиста вывели из комы и отменили часть препаратов, но в конце октября его состояние снова ухудшилось: начался сепсис, усилились проблемы с сердцем и дыханием, появился тормбоз.

В начале ноября Гаркалину сделали экстренную операцию на плевральной полости грудной клетки. Актер умер, не приходя в сознание, сегодня утром.

Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Окончил музыкальное училище имени Гнесиных, а также факультет эстрады и массовых представлений ГИТИСа. Широкую известность получил, снявшись в фильме Владимира Меньшова «Ширли-Мырли». На счету актера около 90 ролей в кино, а также несколько десятков ролей в театре.

В последние годы работал в ГИТИСе на кафедре эстрадного искусства.

Москва, Игорь Юров

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