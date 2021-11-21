В России с 2022 года изменятся правила выплаты пенсий

С 1 января 2022 года в России вступят в силу новые правила выплаты пенсий. Новый порядок ранее утвердил Минтруд. Кроме того, изменятся правила контроля за начислением пенсий, сообщает «Парламентская газета».

Теперь из пенсий признанных банкротами пожилых людей не будут производить удержания по судебным листам. Эта норма особенно актуальна в настоящее время, подчеркнула член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, новшество позволит защитить пенсионеров от мошенников, которые призывают их взять кредиты и микрозаймы.

Согласно новым правилам, выплата и доставка пенсий на территории, где введен режим чрезвычайной ситуации, может осуществляться раньше текущего месяца.

Кроме того, пенсионер, получающий пенсию через почту или другую организацию, занимающуюся ее доставкой, сможет написать заявление о перечислении не полученных им в текущем месяце денег на свой банковский счет.

В случае, если законный представитель пенсионера – учреждение, в котором он проживает, то пенсию можно будет перечислять на счет этой организации.

Правила предполагают, что пенсионеры смогут получить накопительную часть пенсии в Пенсионном фонде России, если ее выплачивал негосударственный пенсионный фонд, впоследствии прекративший деятельность. Для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением в территориальное отделение ПФР по своему выбору. Деньги начнут выплачивать с первого числа месяца, следующего за тем, когда негосударственный фонд в последний раз перечислил средства. При этом размер начислений останется прежним.

Москва, Наталья Петрова

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