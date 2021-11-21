Жители России определили оптимальную продолжительность новогодних каникул

Большинство россиян считают оптимальной утвержденную правительством продолжительность новогодних каникул. Об этом свидетельствуют результаты опросы сервиса SuperJob.

Согласно исследованию, 35% россиян довольны десятью днями новогодних каникул – с 31 декабря по 9 января. Такие сроки устраивают 41% опрошенных женщин и 30% мужчин.

Еще 16% граждан готовы отдыхать 1-3 дня, 13% – 4-6 дней, 7% – неделю, а 4% хотели бы отдыхать 8-9 дней.

При этом 7% россиян признались, что им не хватает десяти дней, и они желали бы уйти на двухнедельные каникулы. 4% хотят отдыхать от 11 до 13 дней, а 6% заявили, что готовы вообще не отдыхать после Нового года, приводит данные исследования RT.

В опросе участвовали 1600 представителей экономически активного населения России.

В ходе недавнего опроса SuperJob выяснилось, что 38% россиян проведут январские каникулы дома. Каждый пятый (19%) будет работать. 6% планируют провести большую часть каникул в гостях, 5% – на даче. Лишь 2% хотят отправиться в путешествие по России, 1% – за границу.

Москва, Наталья Петрова

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