Малый и средний бизнес поддержат деньгами на рекламу в соцсети

«Одноклассники» запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса. До 20 декабря соцсеть будет удваивать бюджет на продвижение через внутренний рекламный кабинет, работающий на базе технологий myTarget.

Получить бонусы можно, пополнив баланс рекламного кабинета на сумму от 1000 рублей и активировав промокод BONUS2021 по ссылке. После чего все суммы будут удваиваться – если предприниматель внесет 5000 рублей на продвижение, то соцсеть такую же сумму добавит бонусами. Максимальная сумма бонусов на одного пользователя – 15 тысяч рублей.

В кабинете можно продвигать публикации как от личного бизнес-профиля, так и от группы в соцсети. Деньги можно потратить на рекламу своей группы, веб-сайта, товаров и услуг в «Одноклассниках». Для продвижения публикации достаточно указать параметры целевой аудитории по возрасту, географии, доходам и интересам и нажать «Продвинуть». Также в соцсети можно создавать специальные рекламные публикации с «каруселью» товаров и ссылок, а также в формате Lead Ads.

Москва, Людмила Прокофьева

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