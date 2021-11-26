Ко Дню матери в соцсети запустили «Воспоминания»

В ближайшее воскресенье в России будет отмечаться День матери. К празднику «Одноклассники» запустили новый сервис «Воспоминания». С его помощью пользователи смогут создавать и получать от соцсети персональные ролики со слайд-шоу из ранее опубликованных фотографий. 28 ноября те, кто отмечал своих мам на фотографиях, получат персональные ролики с этими снимками.

С помощью технологии распознавания лиц алгоритмы соцсети автоматически выберут памятные снимки, на которых была отмечена мама, откадрируют их и создадут мини-фильм. При желании пользователи можно поменять название видео, порядок фотографий или убрать неудачные кадры. Готовым слайд-шоу можно будет поделиться с друзьями в ленте новостей и поздравить маму с праздником. А еще ко Дню матери соцсеть запустила трогательный социальный ролик «Мам, смотри!», который рассказывает о том, что мама – это главное слово в каждой судьбе и как важно не откладывать общение с самым близким человеком на потом.

В ближайшее время сервис «Воспоминания» станет доступен всем пользователям на витрине мини-приложений в «Одноклассниках». С его помощью пользователи смогут создавать и редактировать слайд-шоу из ранее опубликованных фотографий в своих личных профилях и выбирать для них фоновую музыку из каталога приложения. Сервис будет работать на всех платформах: в десктопной и мобильной версиях соцсети, в приложениях на iOS и Android. В пресс-службе «Одноклассников» также рассказали, что и к другим датам соцсеть будет автоматически создавать и предлагать видеоролики из памятных фотографий.

Москва, Людмила Прокофьева

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