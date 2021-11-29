В Рунете выбирают лучший контент года

«Одноклассники» в четвертый раз проводят онлайн-премию лучшего российского контента «Самый ОК». В соцсети стартовало голосование пользователей за лучший фильм, хит, сериал, шоу и трансляцию 2021 года. К старту голосования на всех платформах появилось специальное мини-приложение «Самый ОК», где можно оставить свой голос. А чтобы было проще определиться, соцсеть позволяет просмотреть трейлеры фильмов и сериалов, яркие моменты из трансляций самых запоминающихся событий или послушать треки исполнителей. Голосование продлится до 12 декабря включительно, причем голосовать можно каждый день, но не более раза в сутки.

Шорт-листы были составлены после анализа самых упоминаемых в медиа шоу, фильмов и сериалов либо по количеству просмотров и прослушиваний трансляций и музыки в соцсети. В каждую номинацию вошли топ-5 самого популярного контента в своей категории у пользователей ОК в 2021 году. Главное условие номинации – контент должен быть представлен в соцсети. Это может быть трейлер фильма, премьерный эпизод сериала или шоу, трансляция, музыкальный трек.

Номинанты премии «Самый ОК»

Фильм года:

● Майор Гром: Чумной Доктор

● Последний богатырь: Корень зла

● Батя

● Пальма

● Конёк-Горбунок

Хит года:

● HammAli & Navai «Птичка»

● Альбина Джанабаева «Пообещай»

● Анет Сай, NILETTO «Не люблю?»

● Max Barskih & Zivert «Bestseller»

● LOBODA «Родной»

Сериал года:

● Угрюм-река

● Мир! Дружба! Жвачка! 2

● Вампиры средней полосы

● Преступление

● За час до рассвета

Шоу года:

● Голос. Юбилейный сезон

● Ты супер!

● Беременна в 16

● Дуэты

● Ледниковый период

Трансляция года:

● Евровидение-2021

● Вызов. Первые в космосе

● Алые паруса

● Бетсити. Кубок России по футболу

● Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света

«Одноклассники» подведут итоги премии 13 декабря. Победители премии получат специальный значок на весь контент своей официальной группы в соцсети с символикой премии, а также памятные статуэтки. В 2020 году лучшим фильмом по мнению пользователей «Одноклассников» стал «Лёд-2», хитом года – «Девочка танцуй» Artik & Asti, сериалом – «Ольга», шоу – «Ты супер!», трансляцией – онлайн-марафон «Русского Радио».

Москва, Людмила Прокофьева

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