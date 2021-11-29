В Рунете выбирают лучший контент года

«Одноклассники» в четвертый раз проводят онлайн-премию лучшего российского контента «Самый ОК». В соцсети стартовало голосование пользователей за лучший фильм, хит, сериал, шоу и трансляцию 2021 года. К старту голосования на всех платформах появилось специальное мини-приложение «Самый ОК», где можно оставить свой голос. А чтобы было проще определиться, соцсеть позволяет просмотреть трейлеры фильмов и сериалов, яркие моменты из трансляций самых запоминающихся событий или послушать треки исполнителей. Голосование продлится до 12 декабря включительно, причем голосовать можно каждый день, но не более раза в сутки.
Шорт-листы были составлены после анализа самых упоминаемых в медиа шоу, фильмов и сериалов либо по количеству просмотров и прослушиваний трансляций и музыки в соцсети. В каждую номинацию вошли топ-5 самого популярного контента в своей категории у пользователей ОК в 2021 году. Главное условие номинации – контент должен быть представлен в соцсети. Это может быть трейлер фильма, премьерный эпизод сериала или шоу, трансляция, музыкальный трек.
Номинанты премии «Самый ОК»
Фильм года:
● Майор Гром: Чумной Доктор
● Последний богатырь: Корень зла
● Батя
● Пальма
● Конёк-Горбунок
Хит года:
● HammAli & Navai «Птичка»
● Альбина Джанабаева «Пообещай»
● Анет Сай, NILETTO «Не люблю?»
● Max Barskih & Zivert «Bestseller»
● LOBODA «Родной»
Сериал года:
● Угрюм-река
● Мир! Дружба! Жвачка! 2
● Вампиры средней полосы
● Преступление
● За час до рассвета
Шоу года:
● Голос. Юбилейный сезон
● Ты супер!
● Беременна в 16
● Дуэты
● Ледниковый период
Трансляция года:
● Евровидение-2021
● Вызов. Первые в космосе
● Алые паруса
● Бетсити. Кубок России по футболу
● Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света
«Одноклассники» подведут итоги премии 13 декабря. Победители премии получат специальный значок на весь контент своей официальной группы в соцсети с символикой премии, а также памятные статуэтки. В 2020 году лучшим фильмом по мнению пользователей «Одноклассников» стал «Лёд-2», хитом года – «Девочка танцуй» Artik & Asti, сериалом – «Ольга», шоу – «Ты супер!», трансляцией – онлайн-марафон «Русского Радио».
Москва, Людмила Прокофьева
© 2021, РИА «Новый День»
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