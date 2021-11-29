В МЧС рекомендовали властям на местах проводить обследование новогодних елей

Об опасности новогодних елей предупреждают специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

В сообщении распространенном ВНИИ ГОЧС говорится: «В период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников ежегодно на территории страны регистрируются случаи травматизма взрослых и детей, связанные с падением на них слабо укрепленных широкоформатных декораций и елей из-за ветровых нагрузок или обледенения, возгораний таких конструкций, в том числе вследствие нарушения требований безопасности при обращении с пиротехническими средствами».

Специалисты ВНИИ ГОЧС напомнили, что происшествия с новогодними елками фиксировались во Владивостоке, Вологде, Воронеже, Иванове, Иркутске, Костроме, Петрозаводске, Рязани и Санкт-Петербурге. В связи с этим ученые рекомендовали властям на местах и заинтересованным органам проводить обследование елей перед праздниками на предмет их крепления. Во время праздничных мероприятий им предписали обеспечить безопасность.

Москва, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»