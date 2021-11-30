Ураганный ветер и ливни: на Сочи надвигается непогода

Сочи сегодня вечером накроет ураганный ветер до 35 м/с, предупреждают метеорологи. Власти города-курорта просят горожан и отдыхающих соблюдать меры безопасности из-за надвигающейся непогоды, сообщает пресс-служба городской администрации. На курорте действует штормовое предупреждение.

По данным Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей, с вечера и до конца суток 30 ноября, а также ночью и утром 1 декабря на территории Сочи прогнозируется очень сильный ветер. Его максимальная скорость в отдельных районах курорта достигнет 30-35 м/с.

Кроме этого, в течение суток 1 декабря на морском участке Магри – Веселое ожидается сильный шторм.

Непогода будет сопровождаться сильными дождями с грозами. На реках прогнозируется подъем уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горах возрастает риск схода селевых потоков.

Жителям и гостям Сочи рекомендовано принять все необходимые меры предосторожности, отказаться от отдыха у воды и не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.

Сочи, Наталья Петрова

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