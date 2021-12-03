Большинство россиян любят неожиданные новогодние подарки. Лучше – деньгами

Исследовательский центр ResearchMe и «Одноклассники» провели опрос, как россияне относятся к новогодним подаркам. Участие приняли 1054 человек из разных городов страны. Как оказалось, самые желанные подарки – это деньги (30%), электроника (18%) и смартфоны (18%), косметика, парфюмерия и товары по уходу за собой (16%) и путешествия (15%). При этом 65% пользователей Рунета отметили, что предпочитают получать неожиданные подарки, и только 25% сказали о том, что заранее продумывают их список и составляют wish-листы. 10% заявили, что не любят получать подарки.

В этом году многие планируют потратить на подарки более 3 тысяч рублей – так ответили 46% респондентов. Каждый пятый рассчитывает уложиться в 3-5 тысяч рублей, 11% – в 5-7 тысяч, 5% – в 7-9 тысяч и 5% могут себе позволить израсходовать более 9 тысяч рублей.

Почти половина (45%) пользователей Рунета планируют приобретать подарки на Новый год в обычных магазинах, 34% – в супермаркетах, 26% – в онлайн-маркетплейсах и интернет-магазинах. При выборе подарка респонденты чаще всего обращают внимание на пользу (58%), стоимость (43%), оригинальность (38%) и только потом на внешний вид (23%). К слову, доля пользователей, которые ищут идеи для подарков в социальных сетях, составила 42%. Чаще всего они просматривают тематические группы (51%), изучают аккаунты различных брендов (40%), обращают внимание на рекомендации селебрити и блогеров (23%).

А еще соцсети стали самым популярным вариантом для поздравлений – 52% людей поздравляют именно на таких площадках, звонками по телефону – 49%, СМС-сообщения отправляют 37% опрощенных. Из тех, кто поздравляют в соцсетях, более половины отправляют открытки, а 49% добавляют виртуальный подарок. По данным «Одноклассников», в 2021 году каждый третий житель России получал виртуальные подарки в этой соцсети.

В «Одноклассниках» уже начали подводить итоги этого года – социальная сеть запустила специальный сайт ok.ru/page/2021, на котором в течение ближайшего месяца будут появляться самые интересные результаты уходящего года. Первым запущенным разделом стали «Подарки», где представлены полные результаты этого исследования.

Москва, Людмила Прокофьева

© 2021, РИА «Новый День»