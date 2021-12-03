Папа Римский сравнил лагеря для мигрантов с лагерями нацистов

Папа Римский Франциск в ходе молитвы с мигрантами в католической церкви Святого креста на Кипре сравнил лагеря мигрантов с нацистскими лагерями, – сообщает ТАСС.

Папа Франциск осудил колючую проволоку, которая является «выражением ненависти» к тем, кто идет просить хлеба, тепла, братства. Он назвал своей задачей «открыть глаза» на то, как обстоят дела, чтобы общество не привыкало к трагедиям беженцев.

«Мы начинаем привыкать к человеческой трагедии в мире. Это – страшная болезнь, от которой нет лекарства. Мигранты вынуждены возвращаться и оказываются в настоящих лагерях, где людей пытают, ими торгуют, их порабощают. Мы так много сожалеем, когда читаем о лагерях прошлого века – нацистских, сталинских, но то же самое происходит сейчас», – сказал Франциск.

Никосия, Иван Бабурин

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