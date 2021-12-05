В России продлили «коронавирусный порядок» работы вахтовиков

В России «коронавирусные правила» работы вахтовиков, введенные в апреле 2020 года, продлили до конца 2022 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно введенному на период эпидемии порядку, работники обязаны выдерживать двухнедельный карантин перед отправкой на вахту. «Время, проведенное в изоляции, оплачивается не ниже дневной тарифной ставки за каждые сутки», – заявили в правительстве РФ.

Продолжительность смены в условиях вахты не должна превышать 12 часов, а перерыв между не должен быть менее 12 часов.

Максимальная продолжительность вахты может быть увеличена до трех месяцев, но только при письменном согласии работника и только в том случае, если сменщик не может приступить к работе в связи с противоэпидемическими мероприятиями.

Сотрудникам, не привлеченным к работе из-за пандемии, должны выплачивать не менее 2/3 оклада за весь период простоя.

Москва, Игорь Юров

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