Каждый пятый житель России, имеющий QR-код, не болел ковидом и не вакцинировался

Каждый пятый житель России, имеющий QR-код вакцинированного от коронавируса, просто купил его. Об этом заявил вирусолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ученый принял участие в токшоу «Вечерний НГУ» и усомнился в эффективности пропускной системы по QR-кодам: «Само введение QR-кода ничему не поможет. Надо, чтобы люди вакцинировались и получали потом QR-коды. А сейчас у нас оценка такая, что примерно 20 % населения в некоторых городах его просто купили», – сообщил Нетесов, добавив, что помимо вакцинации необходимо носить маски – такая совмещенная защита, по его словам, позволит «болеть гораздо меньше».

Москва, Игорь Юров

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