Для большинства жителей России новогодняя ночь превращается в источник раздражения

Для большинства жителей России новогодняя ночь – это не веселый праздник, а источник раздражения. К такому выводу пришли аналитики портала SuperJob, опросив 1600 представителей экономически активного населения из всех регионов страны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наиболее часто причиной испортившегося новогоднего настроения является шум: о том, что их бесит грохот петард и праздничных фейерверков, сообщили 19% респондентов. В прошлом году таких было меньше – 16%.

Каждого десятого напрягает множество пьяных людей. Первые две позиции в качестве раздражающего фактора чаще отмечают женщины.

7% крайне недовольны телевизионной программой.

3% пожаловались на недосып, 2% – на одиночество, ощущаемое в новогоднюю ночь особенно остро (это раздражает, в основном, мужчин).

23% россиян сообщили, что радоваться празднику мешает слишком большие расходы на него, в том числе и влетающие цены на услуги такси, переедание, гора грязной посуды после торжества, плохо работающая сотовая связь или, наоборот, бесконечные звонки с поздравлениями.

О том, что в новогоднюю ночь их настроение ничем не испортить заявили только 28% россиян.

Москва, Игорь Юров

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