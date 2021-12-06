Названа самая пьющая страна в мире

Ученые признали Австралию самой пьющей страной в мире. Об этом свидетельствуют результаты Глобального исследования по наркотикам и алкоголю 2021 года.

Исследователи выяснили, что жители Австралии напивались в среднем 27 раз за год – это почти в два раза больше среднемирового (15 раз). В топ-3 по этому показатели также вошли Дания и Финляндия.

В докладе также говорится, что австралийцы употребляют спиртное в среднем два раза в неделю, или 106 дней в году, передает РИА «Новости». По этому параметру лидерство у французов – 132 раза в год. Вслед за ними идут новозеландцы и голландцы.

Во всех странах, где проводилось исследование, мужчины напиваются чаще женщин. При этом почти во всех странах, за исключением Италии и Польши, женщины чаще мужчин сожалеют о выпитом горячительном.

Москва, Наталья Петрова

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