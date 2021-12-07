В Волгограде бастуют таксисты

В Волгограде таксисты вышли на акцию против агрегаторов. Водители утверждают, что зарабатывают копейки из-за крупных компаний, которые выкупили сервисы заказа такси и обрушили цены на перевозки.

Таксисты собрались на парковке у гипермаркета. Они записали коллективное видеообращение к агрегаторам, сообщает местный портал V1.RU.

«Мы требуем повышения тарифных планов и понижения комиссии. Люди тут впахивают за копейки. Подача – 39 рублей, 3 километра. Надо сделать что-то минимальное, прийти к чему-то общему. Хотя бы 100 рублей по району, 2 километра, как раньше было. В Волгограде 45 заказов для необклеенной машины – 6100 рублей. Чтобы сделать 30 заказов, надо кататься 12 часов, не вылезая из машины», – заявил один из протестующих.

Кроме того, водители хотят, чтобы им позволили видеть, куда они везут пассажиров, когда получают заказ. «Откройте точку «Б» для водителей, таксист должен знать, за сколько и куда он едет, – требуют водители. Откройте ее хотя бы для тех людей, кто накатал до «золота» или «платины». Вы убиваете рынок такси», – сообщил один из водителей.

В свою очередь представитель «Яндекс Go» заявил, что в настоящее время сервис в городе работает в штатном режиме. «В сервисе нет ограничений по заработку и доход водителей в городе за последний год не снижался, – сообщили в компании-агрегаторе. – Водители Волгограда сейчас зарабатывают в среднем около 300 рублей в час в тарифе «Эконом»».

Волгоград, Зоя Осколкова

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