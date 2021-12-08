Японские туристы полетели к МКС на российском «Союзе» (ФОТО)

Ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20» с туристами из Японии на борту успешно стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции. Об этом сообщает «Роскосмос».

В составе экипажа «Союза» – космонавт Роскосмоса Александра Мисуркина, японский миллиардер, глава компании Start Today, коллекционер живописи Юсака Маэзава и его помощник по бизнесу Йозо Хирано. Японцы стали первыми за 12 лет космическими туристами, которых российский корабль доставит на МКС.

Запуск ракеты-носителя был выполнен в 10:38 мск. Пуск и полет «Союза» прошел в штатном режиме. Корабль «Союз МС-20» выведен на орбиту.

Полет «туристического» корабля проходит по четырехвитковой схеме сближения с МКС. Его стыковка с модулем «Поиск» российского сегмента МКС намечен в 16:41 мск. Ожидается, что экипаж проведет на станции 12 суток и вернется на Землю 20 декабря.

Надо отметить, что с 2001 по 2009 годы семь туристов совершили полеты на МКС на российских космических кораблях «Союз». Они заплатили за свое путешествие, по разным данным, от 20 до 40 млн долларов.

Москва, Наталья Петрова

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