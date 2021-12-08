Самыми обсуждаемыми в Рунете темами года стали вакцинация и Олимпиада

В «Одноклассниках» подвели итоги уходящего года и проанализировали топ самых обсуждаемых тем, событий и известных людей. Результаты опубликованы на специальном сайте.

Самой обсуждаемой темой и событием уходящего года снова стал коронавирус. Наибольшее бурную реакцию пользователей вызвали новость о введении ограничительных мер в Москве, а также осложнившаяся ситуация с Covid-19 в десяти регионах РФ. Пики по числу упоминаний пришлись на 22 июня и 5 ноября соответственно. Вместе с тем в сети активно обсуждали «периоды нерабочих дней» в мае и ноябре, «обязательную вакцинацию» и новый штамм «омикрон». Кроме коронавируса в соцсети обсуждали: выборы в Государственную думу РФ, лесные пожары в России, суд над Алексеем Навальным и акции протеста, летнюю Олимпиаду в Токио. Популярной стала и тема космических путешествий: старт ракеты New Shepard с Джеффом Безосом на борту, полет в космос Ричарда Брэнсона и съемки фильма на МКС с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым.

Топ-10 обсуждаемых тем и событий в ОК в 2021 году

1. Вакцинация и второй год пандемии

2. Выборы в Государственную думу РФ

3. Лесные пожары в России

4. Суд над Алексеем Навальным и акции протеста

5. Олимпиада в Токио

6. Смена власти в Афганистане

7. Стрельба в учебных заведениях Казани и Перми

8. Штурм Капитолия США

9. Евровидение 2021

10. Полёты в космос

Что касается персон, то самым популярным телеведущим среди пользователей «Одноклассников» стал Максим Галкин. Пик обсуждений пришелся на 18 июня. В тот день телеведущий принимал поздравления с юбилеем. На второе место вышла телеведущая и актриса Ольга Бузова после своего дебютного выступления на сцене МХАТа им. М. Горького. Примечательно, что в прошлом году артистка возглавляла топ популярных музыкантов в соцсети. Также в топ попали: Лариса Гузеева, Дмитрий Нагиев и Ксения Собчак.

Топ-10 обсуждаемых актеров и ведущих в ОК в 2021 году

1. Максим Галкин

2. Ольга Бузова

3. Лариса Гузеева

4. Дмитрий Нагиев

5. Ксения Собчак

6. Ирина Горбачева

7. Константин Хабенский

8. Юлия Пересильд

9. Мария Шукшина

10. Сергей Бурунов

Среди музыкантов самым упоминаемым стали рэп-исполнитель Dava и эстрадный певец Филипп Киркоров в связи с эпатажным появлением на музыкальной премии. В топ также вошли: певицы Полина Гагарина и Пелагея, блогер и музыкант Даня Милохин. Самой обсуждаемой зарубежной певицей стала Дженнифер Лопес – пользователей заинтересовал ее роман-воссоединение с Беном Аффлеком.

Топ-10 обсуждаемых музыкантов в 2021 году в ОК

1. Dava

2. Филипп Киркоров

3. Полина Гагарина

4. Пелагея

5. Даня Милохин

6. Валерий Меладзе

7. Artik & Asti

8. Манижа

9. Дженнифер Лопес

10. Леонид Агутин

Топ самых популярных спортсменов среди пользователей «Одноклассников» возглавили Хабиб Нурмагомедов, который стал первым второй год подряд, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, новичок «ПСЖ» Лионель Месси и боец MMA Фёдор Емельяненко, который одержал победу на турнире Bellator в России. Интересно, что самый обсуждаемый из российских футболистов Артём Дзюба занял только 7-е место: в 2020 году он был вторым в рейтинге.

Топ-10 обсуждаемых спортсменов

1. Хабиб Нурмагомедов (UFC)

2. Никита Нагорный (спортивная гимнастика)

3. Лионель Месси (футбол)

4. Фёдор Емельяненко (ММА)

5. Криштиану Роналду (футбол)

6. Дина Аверина (художественная гимнастика)

7. Артём Дзюба (футбол)

8. Алина Загитова (фигурное катание)

9. Фёдор Смолов (футбол)

10. Александр Овечкин (хоккей)

В топ-10 самых обсуждаемых международных футбольных клубов попали: «Барселона», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Среди российских футбольных клубов лидерами по числу упоминаний стали: «Спартак», «Динамо» и «Локомотив». Лидер двух прошлых лет футбольный клуб «Спартак», в 2021 году упал на третье место.

Топ-10 обсуждаемых футбольных клубов в ОК в 2021 году

1. Барселона

2. Челси

3. Спартак

4. Манчестер Юнайтед

5. Ювентус

6. Ливерпуль

7. Динамо

8. Локомотив

9. Зенит

10. ЦСКА

Этот год запомнится не только яркими событиями, но и невосполнимыми утратами. Наибольшее количество обсуждений в соцсети вызвал уход из жизни актёра театра и кино Василия Ланового, известного режиссёра и актера Владимира Меньшова, актёра Андрея Мягкова, звезды французского кино Жан-Поля Бельмондо и знаменитого музыканта и композитора Александра Градского.

Легенды

1. Василий Лановой

2. Владимир Меньшов

3. Андрей Мягков

4. Жан-Поль Бельмондо

5. Александр Градский

6. Пётр Мамонов

7. Борис Грачевский

8. Николай Сличенко

9. Нина Русланова

10. Игорь Кириллов

Москва, Людмила Прокофьева

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