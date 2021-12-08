В России в 2021 году на 15% выросло количество уголовных дел о коррупции

В России за девять месяцев 2021 года число уголовных дел о коррупции в текущем году выросло на 15%, а ущерб от коррупционных преступлений составил 13 млрд. рублей, – сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря, глава российского Следкома в совместном интервью «Интерфаксу» и «Российской газете» рассказал, что за 9 месяцев этого года в следственные органы Следственного комитета поступило 23 тыс. 634 сообщения о коррупционных преступлениях. По результатам их рассмотрения возбуждено 17 тыс. 563 уголовных дела, что на 15% больше, чем за такой же период прошлого года.

Александр Бастрыкин сообщил также, что за этот же период добровольно возмещено уже более 8 млрд. рублей. Также наложен арест на имущество на сумму около 18 млрд. рублей, что в два раза больше, чем за тот же период 2020 года.

Глава СКР рассказал, что в текущем году среди направленных в суд дел, 27% составляют о даче взятки (1949 ) и 16% – о получении взятки (1192).

Бастрыкин также отметил, что коррупция преимущественно касается правоохранительной сферы, финансовой, сферы образования и науки, здравоохранения и соцобеспечения.

Глава Следственного комитета также отметил, что за последние годы в стране отмечается тенденция снижения преступности среди работников органов внутренних дел. В 2011 году перед судом предстали 1678 сотрудников МВД России, а в 2020 году уже 1199.

Москва, Иван Бабурин

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