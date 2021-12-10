В Ватикане торжественно зажгли огни на рождественской ели

Торжественная церемония зажжения огней на рождественской ели состоялась в пятницу, 10 декабря, на площади Святого Петра в Ватикане, – сообщает издание Wanted in Rome.

Ель высотой 28 метров привезли из провинции Тренто на севере Италии. 113-летнее дерево украшено 600 деревянными игрушками, изготовленными вручную мастерами из коммуны Андало. Сообщается, что праздничная ель оснащена светильниками с низким энергопотреблением.

Также на площади установили традиционный вертеп. Он состоит из более чем 30 статуэток в натуральную величину в традиционных андских костюмах. Фигуры выполнены из керамики, дерева и стекловолокна.

Wanted in Rome рассказывает, что ранее на горе Инджино в Италии зажгли самую большую елку в мире. Дерево представляет собой разложенную на склоне в форме праздничной елки гирлянду. «Высота» инсталляции достигает 750 метров.

Рим, Иван Бабурин

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