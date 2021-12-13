В Рунете выбрали лучшие фильмы, сериалы и шоу 2021 года

«Одноклассники» подвели итоги ежегодной премии лучшего российского контента «Самый ОК!» на основании народного голосования пользователей.

В номинации «Фильм года» победила картина «Пальма», рассказывающая о трогательной истории немецкой овчарки. Сериалом года стала сага о покорении Сибири «Угрюм-река» от «Первого канала». Победителем в номинации «Шоу года» второй раз подряд стал детский музыкальный проект «Ты супер!» телеканала НТВ. Хитом года пользователи выбрали песню «Родной» певицы Loboda, среди трансляций лучшей признана «Премия Муз-ТВ 20/21. Начало света» от телеканала «Муз-ТВ».

Голосование проходило две недели в специальном приложении «Самый ОК!», которое за две недели посетили более полумиллиона пользователей.

Победители премии получат специальные статуэтки с эмблемой конкурса от соцсети и значок на контент группы на весь год, который позволит группе выделиться в ленте новостей подписчиков.

Москва, Людмила Прокофьева

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