В США растет число неверующих

В Соединенных Штатах Америки, по данным Pew Research Institute (PRI) в 2021 году, почти треть американцев заявили, что не принадлежат ни к одной из религий.

В исследовании PRI, отмечается в США 29% взрослых считают себя «атеистами, агностиками или людьми, не придерживающимися определенной религии», в 2007 году таких было – 16%.

Христианами себя в 2021 году считают 63% против 78% в 2007-м, среди них относят себя к протестантами 40%, в 2007 году таких было 52%.

6% взрослых американцев идентифицируют себя с другими религиями, включая ислам (1%), иудаизм (1%), буддизм (1%) и индуизм (1%).

Также, согласно исследованию Pew Research Institute, в 2021 году 45% взрослых американцев заявили, что ежедневно молятся, в 2007 году таких было 58%.

Вашингтон, Иван Бабурин

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