Россиян предупредили о наступлении морозов до -56 градусов

В России ожидается сильное похолодание. Так на севере Приангарья ночью 16 декабря температура воздуха опустится до минус 56 градусов. Об этом сообщает ГУМЧС по Иркутской области.

«В северных районах ночью минус 41-46 градусов, местами минус 51-56 градусов, днем минус 31-36 градусов, местами до минус 41 градуса», – говорится в сообщении ведомства.

Спасатели готовятся встретить холода. Так сотрудники МЧС усилили работу с населением по предупреждению пожаров. Проверяются эксплуатация электрооборудования и соблюдение правил эксплуатации печей в частном секторе.

Под особый контроль взяли проживания неблагополучных и многодетных семей, а также лиц, находящихся в социально-опасном положении. Кроме того, оперативные группы будут следить за безопасностью водителей на трассе и при необходимости готовы оказать им экстренную помощь.

Иркутск, Зоя Осколкова

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