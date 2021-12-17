Песков рассказал о независимой журналистике и законе об иноагентах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает независимой журналистику ту, которая обеспечивает себя сама, выполняя свои прямые функции, – сообщает RTVI.

В интервью телеканалу RTVI Дмитрий Песков сказал: «Независимая журналистика – это журналистика, которая, выполняя журналистский долг, журналистские функции и просто работу журналиста, умудряется зарабатывать сама деньги и уверенно стоять на ногах».

«Если вы финансово от кого-то зависите, то, соответственно, больше угроза вмешательства тех, кто оказывает финансовое влияние. Некоторые коллективы выдерживают это влияние и остаются независимыми журналистами, некоторые – нет» заявил Песков.

Кроме того Дмитрий Песков в интервью Тине Канделаки на телеканале RTVI.

заявил, что закон о СМИ-иноагентах требует доработки «упущений», однако необходимость закона не оспаривается.

«Должен ли быть закон об иностранных агентах? Да, должен. Об этом неоднократно говорил Путин, и сам факт необходимости наличия этого закона в правовой системе, наверное, сейчас уже никто не оспаривает», – заявил пресс-секретарь президента РФ.



Кроме того, Песков допустил, что закон может быть доработан, чтобы прописать схему выхода СМИ и НКО из статуса иноагента.

Москва, Иван Бабурин

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