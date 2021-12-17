Путин еще не объявил о своем желании баллотироваться на следующий срок

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RTVI сказал, что Владимир Путин еще не объявил о том, есть ли у него желание баллотироваться на следующий срок в 2024 году.

«Мы знаем, что Путин имеет право дальше выставляться при желании. Он еще не определился, по крайней мере, нам с вами не сказал, есть ли у него такое желание или нет», – сообщил Песков.

Отвечая на вопрос о преемнике действующего российского президента, официальный представитель Кремля сказал, что у Путина когда-то будут предпочтения в отношении преемника, и наверняка он его порекомендует.

Москва, Иван Бабурин

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