На курортах в Австрийских Альпах не могут найти персонал на зарплату в 6000 евро

В Австрии, где возобновляют работу зимние горнолыжные курорты, введенный в конце ноября локдаун спровоцировал волну увольнений работников в гостиничном бизнесе австрийского Тироля. На сегодняшний день альпийские курорты не могут найти работников даже на заработную плату в 6 000 евро в месяц, – сообщает австрийское издание Heute.

«В настоящее время AMS (государственная австрийская биржа труда) сообщает о почти 4 500 вакансиях. В действительности реальная потребность в сотрудниках значительно выше», – сообщил журналистам управляющий директор сектора туризма и отдыха Тирольской торговой палаты Томас Гейгер.

По словам Гейгера, из-за карантинных ограничений, которые приняты в стране и требуют соблюдения особых мер при пересечении границы, набор сотрудников чрезвычайно затруднен. Заявки от кандидатов из-за границы и из Германии не поступают. Многие постоянные сотрудники также покинули отрасль из-за недостаточной безопасности планирования.

Глава рекрутингового агентства Петер Майер говорит: «В Ишгле, Зельдене или Китцбюэле есть компании, которые готовы платить от 4 500 до 6 000 евро за хорошего повара, бегло говорящего по-немецки».

При этом, г-н Майер отмечает, что в настоящее время в зимнем туризме наблюдается критическая нехватка сотрудников.

Кроме того, существует крайняя нехватка и обслуживающего персонала. Апре-ши (бары на горнолыжных спусках),как и в прошлом году, не работают, и для многих это означает, что ожидается меньше чаевых.

«До пандемии были официантки, которые получали чаевые от 3 000 до 4 000 евро в день», – сказал Майер.

По словам главы рекрутингового агентства, все меньше специалистов из Германии хотят ехать в Тироль.

Вена, Иван Бабурин

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